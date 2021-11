GFVip, la trasformazione di Delia Duran (moglie di Alex Belli) nel corso del tempo [FOTO]

Grazie alla permanenza di Alex Belli all’interno della casa del GFVip, si parla molto di Delia Duran in queste settimane, sua moglie (o presunta tale). Vi ricordate com’era qualche anno fa? Sicuramente molto diversa da come appare oggi. PER VEDERE LA FOTO DELLA TRASFORMAZIONE CLICCA QUI.

Matrimonio sì, matrimonio no?

Sta facendo parecchio discutere il percorso di Alex Belli all’interno del reality show e sembrerebbe che solo Adriana Volpe, opinionista, se ne sia accorta. L’attore, almeno sui social, non è ben visto e gli utenti si chiedono se non fosse entrato nella casa con un copione già scritto in precedenza.

Delia è entrata per parlare con Soleil Sorgé, la quale ha stretto un rapporto molto intimo con Alex, ma qualcosa non torna nelle sue parole. Lei si è spesso presentata come la moglie, ma fa sapere la Volpe che moglie non è dato che Alex legalmente è ancora vincolato a Katarina Raniakova. Infatti, l’attore ha ammesso che lui e la Duran si sono scambiati solo le promesse di matrimonio che per lui è già abbastanza per sigillare il loro amore.

Insomma, tutta la vita di Alex sembrerebbe davvero una soap opera degli anni Ottanta, come ha spiegato Aldo Montano. Questo matrimonio gate ha fatto scattare nella testa di molti spettatori il sospetto che il Belli non stia proprio facendo un percorso trasparente. Ma torniamo a Delia Duran, ve la ricordate qualche anno fa?

La trasformazione di Delia nel tempo

La modella e attrice ad oggi appare molto diversa rispetto agli esordi. Sicuramente il make up gioca un ruolo fondamentale, ma è palese che la donna sia ricorsa all’aiuto del chirurgo estetico almeno per gonfiare leggermente le labbra e tirare un po’ gli zigomi. Nonostante i ritocchini, Delia era ed è una bellissima donna che sicuramente non ha affatto esagerato con la chirurgia.