GFVip, la trasformazione nel tempo di Lulù Selassié

Lucrezia Selassié, chiamata anche Lulù, è una delle tre sorelle principesse della famiglia etiope che sta partecipando a questa nuova edizione del GFVip. Attualmente, in casa ne sono rimaste due: quest’ultima e la sorella maggiore Jessica. Clarissa è stata eliminata nella diretta di ieri sera in uno scontro a cinque con altre donne della casa.

Nella casa del GFVip

Nel reality le tre sorelle si sono fatte conoscere grazie ai loro punti di forza ma anche debolezze. Probabilmente Lulù è quella di cui si è parlato di più per la sua vicinanza a Manuel Bortuzzo. La loro amicizia speciale è molto particolare poiché la giovane ha dichiarato di essere innamorata di lui ma il nuotatore non prova lo stesso sentimento.

Sui social Manuel ha ricevuto anche parecchie critiche per il suo modo di illudere la ragazza, già con evidenti problemi di insicurezza.

Insomma, Lulù dapprima criticata e successivamente amata, sta vivendo questa esperienza a pieno, nonostante gli alti e bassi. Attualmente, infatti, si trova in nomination forzata a causa di una punizione data dalla produzione del Grande Fratello a seguito di alcune dichiarazioni da lei fatte.

Trasformazione nel tempo

Negli ultimi anni, le sorelle Selassié sono cambiate radicalmente un po’ per l’età che avanza un po’ per la chirurgia estetica. Lulù probabilmente è quella che ha avuto una radicale trasformazione a partire dalle labbra. In tanti, infatti, sui social hanno commentato questo cambiamento accusandola anche di essere troppo piccola per essere già ricorsa al chirurgo plastico. Cliccate qui per vedere le foto del prima e del dopo.