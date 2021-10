GFVip, le sorelle Selassié contro un vippone in nomination: “Quella me**a”

Le principesse Hailé Selassié sono sicuramente una scoperta di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, i telespettatori non sono molto convinti della loro presenza in casa, a causa di alcune bugie dette sul loro conto ma anche per alcuni comportamenti. Infatti, in queste ultime ore, le ragazze hanno fatto alcune forti dichiarazioni su un concorrente in nomination.

LE SORELLE CONTRO DAVIDE SILVESTRI – Davide Silvestri è in nomination assieme a Samy Yousef, Amedeo Goria e Nicola Pisu. Le principesse, parlando tra loro, hanno espresso un parere non proprio principesco nei confronti di Silvestri. Nello specifico, Clarissa e Lulù in giardino hanno tuonato: “Speriamo che rimanga Amedeo e vada via quella mer*a”.

Insomma, parole decisamente offensive ed esagerate per un concorrente in nomination. Il loro astio è dovuto forse anche alla vicinanza di Davide a Soleil Sorgé, non vista di buon occhio da alcuni vipponi. Sta di fatto che queste frasi non sono passate inosservate e sui social si è scatenata una vera e propria polemica.

LA REAZIONE DEGLI UTENTI SUI SOCIAL – Se Davide non è particolarmente amato dai vipponi, in realtà dai telespettatori sì. L’attore, infatti, è divertente e tende a coinvolgere tutta la casa, per questo sui social in molti si sono affezionati a lui. Proprio per questo motivo, l’uscita infelice di Clarissa e Lulù ha generato un piccolo terremoto soprattutto su Twitter.

“Davide sarebbe una mer*a per quale motivo? Prepara loro la pappa, pulisce casa, intrattiene loro e noi, altrimenti ci romperemmo tre quarti di c***o a vedere solo scenate di totale immaturità. Ma non è stato un bulletto contro Sole, quindi paga. Che squallore!” ha commentato un utente sui social. Vedremo se Signorini affronterà questo argomento stasera.