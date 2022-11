GFVip, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: “Ci eravamo dati una pausa per farle vivere la sua esperienza”

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è tornato a parlare della sua storia con lei e di come in realtà non sia mai finita del tutto

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di questa edizione del GFVip. La ragazza è molto legata a Edoardo Donnamaria ma ha anche ammesso che il suo prototipo di uomo si avvicina molto ad Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, Gianluca Benincasa, ex fidanzato della gieffina, è tornato a parlare della sua relazione con lei.

Le parole di Gianluca

Intervistato da Fanpage.it, Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di 37 anni, ha parlato della sua relazione con Antonella: “Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro”.

“È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose. Finora sono rimasto in silenzio per rispettare la sua esperienza televisiva, ma nel frattempo è stato detto tanto di me, soprattutto da parte di persone esterne che del nostro rapporto non sanno nulla. Mi hanno accusato di essere un malato di fama, ma non mi sono mai intromesso, nonostante la nostra è stata l’unica storia d’amore autentica nella vita di Antonella” ha detto.

Inoltre, l’uomo ha parlato anche del padre di Antonella: “Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia”.

Da quando si sono conosciuti, sembrerebbe che la loro storia non sia mai terminata: “Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso“.

Il rapporto di Antonella Fiordelisi con Edoardo

Per questo motivo, Gianluca non crede affatto al legame tra la sua ex ed Edoardo: “Antonella ha preso Edoardo come un’ancora alla quale aggrapparsi, ma sono sicuro che non le piaccia realmente. Non è nemmeno il suo tipo, così come non lo è Antonino.

Quando a lei piace un ragazzo, si lascia andare totalmente, non tentenna in questo modo. Mi sembra più che altro di vedere che baci “l’amico gay” della situazione. Lui credo sia più che altro innamorato del personaggio. Alla fine una come lei dove la trova? È una bella ragazza, lavora in televisione… Edoardo sta passando anche per la vittima in questa dinamica e ha capito che questo gli fa gioco”.