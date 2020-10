GFVip, l’ex fidanzato di Guenda Goria: “Telemaco non la ama, lei veniva spesso da me quando stava con lui”

Guenda Goria torna di nuovo al centro del gossip dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato

Guenda Goria è la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. La 31enne sta partecipando quest’anno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, proprio assieme a sua madre. Le due sono sicuramente due elementi forti all’interno della casa, basti pensare che Maria Teresa ha superato ben 9 nomination.

LA STORIA DI GUENDA GORIA E TELEMACO – In questo periodo all’interno del reality, Guenda ha ammesso di avere una storia con un certo Telemaco, un uomo separato in casa molto più grande di lei. Intorno alla sua figura, in realtà, c’è molto mistero perché a quanto si evince dal web, pare che Telemaco abbia avuto un flirt proprio con la madre di Guenda.

Prima di lui, però, la ragazza pare abbia avuto una storia con un tale Christian, ragazzo che è stato definito “scapestrato” da Maria Teresa Ruta. Questo ragazzo è stato raggiunto dalla redazione di Chi e rilasciato un’intervista molto particolare.

LE PAROLE DI CHRISTIAN – Christian ha spiegato di aver conosciuto Guenda lo stesso giorno in cui lei ha conosciuto anche Telemaco. All’epoca dei fatti, fu proprio Telemaco a spingere la donna tra le braccia di Christian, ragazzo molto più giovane e libero di lui. Guenda, all’inizio, decise di seguire questo consiglio, tuttavia, senza riuscirci poiché i sentimenti per Telemaco erano davvero troppo forti.

Inoltre, pare che la relazione tra Guenda Goria e Telemaco sia sempre stata parecchio complicata. La 31enne, infatti, secondo le parole di Christian pare che spesso si sia ritrovata ad andare a cercarlo per trascorrere del tempo in sua compagnia. Christian ha anche aggiunto che Telemaco non è affatto innamorato di lei ma prova solo un grande affetto.