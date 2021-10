GFVip, l’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato era tutto programmato? Ecco la segnalazione

Francesca Cipriani è indubbiamente il personaggio più insolito della casa del Grande Fratello Vip. Il suo, infatti, è un vero e proprio personaggio poiché spesso la ragazza si è lasciata andare a confessioni e momenti molto maturi e poco superficiali, come spesso vuole apparire. Tuttavia, su di lei alberga un mistero che deve essere risolto: la sua storia d’amore è tutta una recita?

L’INCONTRO TRA LA CIPRIANI E ALESSANDRO – L’ultima diretta del GFVip ha lasciato i telespettatori senza parole. Nello specifico, è avvenuto l’incontro tanto atteso tra Francesca e il suo fidanzato Alessandro, il quale non è un uomo di spettacolo ma pare conosca alcuni vip. I due, a causa delle norme anti-covid, chiaramente non si sono potuti abbracciare ed è per questo che la Cipriani ha avuto una reazione esagerata ed esasperante.

Urla, pianti, sgomento: mai vista una Francesca così, tanto da essere diventata virale sul web. Tuttavia, qualcuno ha ipotizzato che la sceneggiata non fosse reale ma programmata. In molti sui social hanno espresso il loro pensiero a riguardo e la maggior parte concorda che la reazione fosse architettata per fare lo show.

INCONTRO PROGRAMMATO? ARRIVA LA SEGNALAZIONE – Un telespettatore assiduo del programma ha contattato la nota influencer ed esperta di gossip, Deainira Marzano, per fare una segnalazione sulla Cipriani. Stando a quanto riporta l’utente in questione, l’incontro era programmato poiché Francesca sapeva dell’arrivo del suo fidanzato Alessandro.

“Era tutto programmato perché ieri verso le 19 Aldo Montano ha detto alla Cipriani che c’era qualcuno per lei, Ale, ma forse venerdì, e lei ha detto ok. Come per dire “che stai dicendo? Ci sentono”. Poi hanno proseguito dicendo: “Tu come fai a saperlo”. Sempre Aldo ha detto: “Beh lo so”. Poi la regia ha staccato e mandato la pubblicità” scrive l’utente. A quanto pare quindi, Aldo avrebbe preparato Francesca all’arrivo del suo fidanzato, motivo per il quale la reazione di lunedì non ha avuto molto senso. Ma soprattutto, come faceva Aldo a sapere dell’arrivo di Alessandro?