GFVip, lite furiosa tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi: spunta il commento di Neymar

Dopo la furiosa lite tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, dove si è messa in discussione la sua bisessualità, Neymar è entrato in gioco per difendere la brasiliana

Nella diretta andata in onda lunedì, Dayane Mello ha fatto una confessione che ha lasciato stupiti tutti i fan del programma, compresi i concorrenti. La donna ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, motivo che l’ha spinta ad allontanarla quando la ragazza ha intrapreso una relazione con Andrea Zenga. Tuttavia, qualcuno non ha creduto a questa storia.

FURIOSA LITE TRA TOMMASO ZORZI E DAYANE MELLO – Tommaso Zorzi non ha affatto creduto a questa storia raccontata da Dayane Mello in puntata. Il ragazzo, nello specifico, ci è andato giù pesantemente ma ha cercato di spiegare alla modella brasiliana che alcuni suoi comportamenti sono molto contraddittori. I fan del programma, infatti, sui social si sono scatenati e in molti hanno difeso Zorzi pubblicando dichiarazioni passate della Mello sulla bisessualità.

Infatti, Giacomo Urtis, quando era ancora un concorrente, ha parlato di un suo ex fidanzato che successivamente si è unito ad una donna. “Com’è possibile che alla gente piacciano prima gli uomini, poi le donne, poi gli uomini?” dichiarò in quel momento Dayane Mello. Proprio per questo motivo, alcuni non hanno creduto a questa storia raccontata dalla modella sul presunto innamoramento nei confronti di Rosalinda.

Come se non bastasse, Tommaso non è riuscito a capire come lei abbia mandato in nomination proprio Rosalinda, sua cara amica della quale fino a pochi momenti prima era innamorata. Nonostante la furiosa lite, Tommaso Zorzi ha poi chiesto scusa a Dayane per le parole forse troppo esagerate; il dubbio, però, rimane.

NEYMAR DIFENDE DAYANE MELLO – A mettere bocca sulla questione Italia-Brasile, anche il calciatore Neymar, il quale ha difeso la modella brasiliana. L’intervento del Brasile al televoto ha cambiato totalmente le sorti del Grande Fratello Vip. Un account su Instagram da diciotto milioni di follower ha chiesto di supportare Dayane. Questo profilo, inoltre, sta rivelando come alcuni italiani stiano cercando di sabotare il Big Brother in onda in Brasile. “Oops! Vogliono la guerra? Allora andiamo avanti! Cominciamo ordinando una pizza al pollo con catupiry che in Italia non hanno” ha commentato Neymar. Da che parte state?