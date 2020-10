GFVip, lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: “Esci fuori un po’”

In queste ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le due hanno tirato fuori gli artigli durante il pranzo davanti a tutta la casa che oramai è divisa in due, stanza blu contro stanza arancione.

Il web si è schierato quasi totalmente con la ex conduttrice Rai e hanno accusato la Gregoraci di falsità e di utilizzare la storia con Pierpaolo Pretelli solo per avere visibilità nel programma. Il botta e risposta tra le due donne è avvenuto dapprima a microfoni spenti. Subito dopo la regia si è resa conto di quanto stesse succedendo e ha deciso di puntare le telecamere su di loro.

ACCESA DISCUSSIONE – Cosa sarà accaduto tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando? A quanto pare tra le due c’erano vecchi dissapori e così la Orlando ne ha approfittato per richiamare l’ex di Briatore e dirle che in casa si parla e non si sparla. La Gregoraci ha affermato che in casa si litiga molto e lei vorrebbe solo un po’ di tranquillità.

Stefania Orlando l’ha richiamata nuovamente dicendole che è normale litigare, fa parte del gioco e non si può evitare sempre ogni discussione. La presentatrice calabrese vorrebbe trascorrere delle serate spensierate e rivolgendosi alla Orlando ha detto: “Cara Stefania”. Quest’ultima allora si è arrabbiata ancora di più dicendo: “Se mi vuoi chiamare cara, ti chiamo anche io”. Successivamente, la Gregoraci ha continuato dicendo: “Sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità”.

Stefania Orlando allora le ha risposto: “Non sto urlando. E non mi dire Cara Stefania come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po’”. A quel punto la Gregoraci ha continuato: “Ho espresso il mio giudizio e ti sei sentita toccata, chissà come mai”. La Orlando alla fine non ha voluto continuare la discussione e ha concluso dicendo: “Dimmi che sono aggressiva”.