GFVip, lite in casa tra Stefania Orlando e Franceska Pepe: “Capra, capra, capra!”

Reduci da una festa organizzata dagli autori del reality, sono tornati i malumori all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando e Franceska Pepe hanno avuto una forte discussione, arrivata quasi alle mani da parte della conduttrice televisiva, fermata da Matilde Brandi e Pierpaolo Pretelli.

FRANCESKA CONTRO TUTTI – La modella non sta vivendo questa esperienza al cento per cento a causa dei continui litigi con gli inquilini della casa, specialmente con Tommaso Zorzi. I due non riescono proprio a comunicare e Zorzi accusa Franceska Pepe di essere sempre sulla difensiva e di non riuscire a conversare civilmente.

Tutta la casa sembrerebbe essere d’accordo con Tommaso Zorzi e spesso la ragazza viene attaccata su tutti i fronti. Tuttavia, il web sembrerebbe essere spaccato a metà: da un lato i sostenitori di Zorzi (e gli altri concorrenti) convinti che la Pepe sia arrogante e troppo convinta di sé, dall’altro, i fan della modella, i quali la difendono dagli attacchi della casa e accusano gli inquilini di essere un branco contro una persona sola.

RISSA SFIORATA ALL’INTERNO DELLA CASA – Poco fa, Stefania Orlando ha avuto una lite molto accesa con Franceska Pepe. Quest’ultima ha accusato la conduttrice televisiva di aver rubato della frutta e lasciata marcire in camera. La Orlando è andata su tutte le furie e ha dato a Franceska della bugiarda.

“Tu mi hai accusato di rubare del cibo e lasciarlo marcire in camera? Guarda che questo kiwi non è marcio, fly down come dici tu. Bugiarda, bugiarda, anzi, come diceva il tuo ex fidanzato (Vittorio Sgarbi ndr.): capra, capra, capra!” ha tuonato Stefania Orlando, avvicinandosi pericolosamente a Franceska Pepe. La modella non ha avuto modo di replicare a causa delle urla della conduttrice televisiva, tenuta da altri compagni. A smorzare la tensione, la contessa Patrizia De Blanck, la quale ha dichiarato: “Se non è marcio, mi lasciate un pezzetto?”.