GFVip, Luca Onestini bacchetta Pomeriggio 5 e smentisce il bacio del fratello con Valeria Marini

Luca Onestini è finito nuovamente al centro del gossip, ma questa volta non per la presunta crisi con la fidanzata Ivana Mrazova. Nello specifico, l’ex gieffino ha voluto “proteggere” il fratello Gianmarco da alcune notizie false circa il suo avvicinamento a Valeria Marini. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GIANMARCO ONESTINI E VALERIA MARINI: FLIRT IN CORSO? – Come molti ormai sapranno, Gianmarco e Valeria sono due dei protagonisti della versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ovvero Supervivientes. Stando ai post pubblicati dai fan e della stessa redazione del programma, pare che Gianmarco e Valeria si siano parecchio avvicinati, tanto da essersi baciati.

LUCA ONESTINI BACCHETTA LE NOTIZIE FALSE – Tuttavia, Luca dall’Italia non è molto d’accordo con questa notizia. Il ragazzo, infatti, ha negato un qualsiasi coinvolgimento sentimentale del fratello nei confronti della Valeria nazionale. Come se non bastasse, l’ex tronista di Uomini e Donne ha bacchettato anche un programma televisivo, senza ovviamente fare nomi.

“Se è vero che Valeria Marini e mio fratello Gianmarco si sono baciati? Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero i primi con una differenza di età enorme, ma è una cosa non successa. Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi, quindi credo che non possa succedere neanche in futuro” ha dichiarato il ragazzo su Instagram.

“La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia, assolutamente inventata, sia arrivata in televisione. Sul web, lo sappiamo tutti, ci sono un’infinità di notizie false. Lo vediamo in qualsiasi ambito, quindi figuriamoci in un ambito leggero come il gossip. Il 99,9% di tutto ciò che leggiamo online è falso. Che una notizia falsa raggiungesse però un programma televisivo mi ha stupito, perché chi ci lavora dovrebbe controllare. Pensate anche gli opinionisti che sono pagati per dare opinioni su fatti che non sussistono” ha continuato Onestini.

Pare proprio che il ragazzo abbia mandato una frecciatina proprio a Pomeriggio 5, talk pomeridiano condotto da Barbara D’Urso. Luca non ha fatto nomi, tuttavia, questo programma sembrerebbe l’unico ad aver trattato l’argomento, per cui…