GFVip, Luca Onestini contro Guenda Goria: “Sensuale lei? Non direi”

Luca Onestini è tornato a parlare di Guenda Goria, ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, con molto clamore da parte dei telespettatori. Le parole dell’ex tronista ed ex gieffino hanno spaccato il web a metà: da una parte chi ritiene sia giusto il suo pensiero, dall’altra chi grida allo scandalo e chi pensa che il televoto sia stato in qualche modo falsato.

Luca Onestini era già intervenuto sulla faccenda Goria, dopo che la ragazza ebbe una forte discussione con Enock, fratello di Mario Balotelli, il quale disse a Dayane Mello una frase profondamente sessista durante la diretta. In quell’occasione, Guenda dichiarò di volere un mondo più sicuro per le donne, costantemente oggettificate, soprattutto in televisione. Onestini replicò chiamandola ipocrita poiché sua madre non faceva altro che commentare i ragazzi della casa.

LUCA ONESTINI ATTACCA NUOVAMENTE GUENDA GORIA – L’ex tronista è stato intervistato a Casa Chi e gli è stato chiesto se fosse d’accordo con le dichiarazioni di Fulvio Abate, il quale aveva detto che Guenda era la donna più sensuale della casa. “Guenda sensuale? Beh oddio, io reputo sensuale un altro tipo di ragazza. Sicuramente sarà una ragazza intelligente, non lo so. Sulla simpatia, ritengo più simpatica un’altra tipologia di donna. E sulla sensualità, beh non accosterei questi due termini l’uno all’altro“ ha ammesso Luca Onestini.

L’ex gieffino ha risposto anche ad una provocazione di Gabriele Parpiglia, il quale gli ha domandato se Guenda ricordasse vagamente la sua ex fidanzata Soleil Sorge, la quale lo lasciò con una lettera durante la sua permanenza in casa. “Somiglia a Soleil? No, a me ricorda Dory, il personaggio di ‘Nemo’. Come fisionomia me la ricorda molto. Non è che non mi è simpatica Guenda, ma non mi piace” ha continuato il ragazzo.

Pare che Guenda, una volta tornata alla normalità, dovrà rispondere a parecchie accuse e c’è chi dice che lo farà proprio nell’ospitata di Live – Non è la D’Urso con le iconiche sfere. Secondo alcune voci, pare che tra le sfere ci sarà anche Luca Onestini, pronto per il faccia a faccia. Voi da che parte state?