GFVip, Luca Onestini contro il gossip e dedica a Ivana Mrazova: “Siamo una cosa sola”

La quarantena di Luca Onestini e Ivana Mrazova non è stata molto semplice a causa della grande distanza tra loro. Come ormai saprete, prima del lockdown in Italia, la modella ceca era tornata nel suo paese per far visita alla famiglia, una visita diventata una permanenza di più di due mesi.

Ivana non ha vissuto bene la situazione perché, ad un certo punto, il desiderio di tornare a Milano da Luca era diventato insostenibile. La sua è stata una vera odissea: la modella ha dovuto superare ben tre nazioni per poter tornare ma alla fine è riuscita nell’impresa, anche se con molte difficoltà, soprattutto ai confini.

La ragazza è da poco tornata in Italia ma non è riuscita ancora a ricongiungersi con Luca Onestini. Il motivo? Nessuna crisi ma solo disposizioni del Governo. La legge parla chiaro: chiunque sia rientrato da un’altra regione o nazione deve obbligatoriamente passare due settimane in isolamento per prevenire nuovi contagi.

LUCA CONDIVIDE UNO SCATTO CON IVANA E ATTACCA IL GOSSIP – Proprio nella giornata odierna, lo speaker di RTL 102.5 ha pubblicato su Instagram una dolce foto con la sua fidanzata. Nella didascalia Onestini ha scritto: “Oggi sono due mesi e mezzo che non ci vediamo ma grazie a Dio siamo nuovamente vicini… Vi ho promesso di condividere sorrisi e non rotture di cogl***i e questo è un sorriso enorme. Siamo una cosa sola e questo periodo lontani non ha fatto altro che rendermi ancora più consapevole di questo”.

Tuttavia, nel post in questione il ragazzo non si è risparmiato alle critiche di quel gossip che li ha sempre visti in crisi: “In tanti hanno parlato a vanvera su di noi durante questo periodo lontani ma ognuno dice ciò che il suo ‘cervello’ gli permette di dire quindi, compatiamoli e andiamo avanti… La vita ha riservato loro schiaffi più forti di ogni mia parola”. Un durissimo attacco nei confronti delle malelingue.

Successivamente, l’ex gieffino ha continuato la sua dedica per Ivana: “Tornando a ciò che più conta, torno a te. Ti amo piccola, manca poco”. La replica della modella non si è fatta attendere e ha commentato così lo scatto: “Mi mancano le parole, ma soprattutto mi manchi Tu. Non vedo l’ora di averti di nuovo tra le mie braccia. Ti amo“.