GFVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi? Spunta un like ad una ballerina famosa

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti qualche anno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A quel tempo, Luca si era fidanzato con Soleil Sorgé, conosciuta a Uomini e Donne. La loro storia era iniziata da poco, quasi quattro mesi, così la ragazza decise di lasciarlo con una lettera fatta recapitare dal GFVip.

Un duro colpo per Luca, il quale però tornò facilmente a sorridere con la bellissima modella della Repubblica Ceca. Il loro amore dura ancora, tuttavia, si fanno sempre più insistenti le voci di una presunta crisi, spesso smentita dai due ma mai messa a tacere del tutto. Sicuramente quest’ultimo anno non è stato semplice per la coppia, vediamo perché.

L’ULTIMO ANNO DI LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA – A causa della pandemia, la coppia è stata separata per diversi mesi poiché Ivana è rimasta bloccata in Repubblica Ceca dalla famiglia, dopo essere andata a trovarli. Già in quel periodo si era fatta avanti una voce circa una presunta crisi perché Luca Onestini non era partita con lei. Successivamente, però, il ragazzo spiegò di essere stato molto impegnato con il lavoro in radio, per questo motivo ha preferito far partire la sua fidanzata da sola. Dopo mille peripezie, Ivana è riuscita a ricongiungersi con il suo Onestini e le cose sono tornate alla normalità.

CRISI TRA I DUE? – Tuttavia, le voci sulla crisi sono sempre circolate sui social a causa della loro distanza fisica, dovuta anche alla volontà di Luca di riprendere gli studi di Odontoiatria a Bologna. I due, infatti, non si sono più mostrati insieme sui social, anche se la ragazza qualche settimana fa commentò molto felice un traguardo universitario raggiunto da Onestini.

In queste ore, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano circa un like sospetto lasciato da Luca. Pare che il ragazzo abbia particolarmente apprezzato uno scatto pubblicato da Lorella Boccia, famosa ballerina professionista. Deianira, però, ha fatto notare che alla sua Ivana non lascia mai dei like alle foto, quindi cosa nascondono Ivana e Luca? L’amore è finito?