GFVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova retroscena: “Rapporti pessimi”

La coppia non sembrerebbe essere in buoni rapporti, i retroscena di Chi

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di dirsi addio dopo quattro anni di relazione. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Tuttavia, nell’ultimo periodo le cose non stavano andando bene e alla fine hanno deciso di concludere la loro storia d’amore.

LA FINE DELLA STORIA – Con una foto su Instagram, Luca ha spiegato di non avere più una relazione con la modella ceca ma prova ancora molto affetto. “Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche” ha scritto l’ex tronista allegando un dolce scatto con Ivana.

Tuttavia, la modella ceca non ha apprezzato moltissimo il gesto affermando che il loro legame si è rotto proprio per mancanza di supporto. Pochi giorni dopo, Luca ha deciso di rivelare ai follower (molto curiosi) di essere stato lasciato con un messaggio su Whatsapp. A questa dichiarazione, Ivana ha deciso di non rispondere.

I RETROSCENA DI CHI – Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che la loro storia sia finita non proprio in maniera idilliaca. Se Luca ha spiegato di essere rimasto in buoni rapporti con la ex, Chi non è dello stesso avviso. Si parla, infatti, di “rottura piuttosto burrascosa” e di “rapporti pessimi”.

“Preferisce vivere il suo amore con discrezione, per non suscitare critiche” si legge inoltre nella sezione Chicche di Gossip in merito alla nuova frequentazione di Onestini. Ivana, invece, è tornata per un po’ di giorni in Repubblica Ceca e ha ammesso di avere il cuore libero.