GFVip, Luca Onestini ha smentito le aggressioni: “Era solo trucco, che brutta roba la disinformazione”

Luca Onestini, ex gieffino e volto noto in Spagna, si è reso protagonista di alcuni eventi che hanno innescato una serie di fake news circolate soprattutto in Italia. Il ragazzo, infatti, è stato poi costretto a chiarire la situazione. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Viaggio a Parigi

In questi giorni, Luca ha visitato Parigi con la sua dolce metà e per l’occasione hanno guardato la partita Paris Saint Germain e Real Madrid in un bar colmo di tifosi francesi. Il PSG ha vinto il match 1-0 e una volta tornati in hotel, l’ex tronista ha rivelato di aver ricevuto un pugno; il tutto mostrando un occhio nero. Tuttavia, Luca ha poi interrotto il racconto spiegando che in realtà non è accaduto nulla e che in viso aveva solo trucco.

Diversi media, anche italiani, hanno infatti gonfiato la notizia innescando una serie di fake news non indifferenti su di lui. Proprio per questo motivo, quindi, l’ex gieffino ha dovuto chiarire la notizia specificando di non fare disinformazione.

Luca Onestini chiarisce: “Nessuna aggressione”

Tramite alcune Instagram Stories, l’ex gieffino ha spiegato di essere stato molto chiaro su questo episodio: non è stato vittima di aggressione, si è trattato solo di trucco. “Meglio ridere per non piangere” ha esordito il ragazzo. “Stanno girando una marea di fake news su di me. Ho fatto un video ridendo e ho detto espressamente di stare tranquilli che il mio occhio nero era fatto col trucco. Lo dico direttamente, anche se non c’era bisogno: stavo ridendo” ha continuato.

“Cosa fanno i siti italiani? Aspettano che passino le 24 ore così non ci sono più le mie storie e vanno a dire che sono stato picchiato in un locale. E che l’ho passata malissimo. Ragazzi, lottiamo contro le fake news. Che brutta roba la disinformazione. Sperando che su temi più seri e importanti non ci sia la stessa maniera di disinformare le persone” ha concluso.