GFVip, Luca Onestini nella polemica per una sponsorizzazione: “Scioccata da questa persona”

Luca Onestini, ex tronista e gieffino, si è reso protagonista di una polemica piuttosto accesa sul web a causa di una sponsorizzazione. Il romagnolo ha condiviso alcune stories per sponsorizzare un prodotto e fin qui nulla di strano, data anche la sua attività di influencer. Il problema principale è stato il contesto, andiamo per gradi.

L’alluvione in Emilia Romagna e la sponsorizzazione su Instagram

Nei minuti iniziali della sua sponsorizzazione, Luca ha fatto riferimento a ciò che sta accadendo in Emilia Romagna, una vera tragedia per chi ha perso tutto nelle alluvioni. Il Consiglio dei Ministri, previsto per il prossimo 23 maggio, dichiarerà lo stato di calamità poiché sono ormai migliaia le persone sfollate rimaste senza casa, alcune di esse morte nelle alluvioni.

Alla luce di ciò, le parole di Luca hanno creato non poche polemiche: “Questo tempo continua a farci penare…Però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile ne approfitto e gioco un po’ su B***o”.

Su Twitter si è scatenata la polemica: in molti si sono chiesti come il romagnolo abbia avuto il coraggio di sponsorizzare in un momento del genere, tirando in ballo una vera e propria tragedia. “Io veramente sono scioccata da questa persona” ha commentato un utente su Twitter.

Non solo, in tanti lo hanno esortato ad andare ad aiutare i più bisognosi: “Andasse a spalare il fango”. Insomma, è il caso di dirlo: Luca Onestini questa volta l’ha combinata grossa.

