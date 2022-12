GFVip, Luca Onestini riceve delle gravi accuse dall’ex Cristina Porta: “Non sta bene!”

Luca Onestini, attuale concorrente della casa del GFVip, ha ricevuto nelle ultime ore delle pesanti accuse da parte dell’ex fidanzata Cristina Porta. L’ex tronista, infatti, è entrato nel reality da single e sta vivendo la sua esperienza in modo sereno e tranquillo. Tuttavia, fuori dalla casa c’è un polverone mediatico che lo aspetta.

La storia d’amore con Cristina

Luca e Cristina si sono conosciuti nel reality spagnolo Secret Story, in cui il giovane ha trionfato vincendo. I due si sono innamorati e hanno avviato una relazione all’interno del programma per poi continuare per un periodo fuori e, infine, lasciarsi. Dopo la rottura i due se ne sono detti di tutti i colori. Luca ha sempre dichiarato di non apprezzare la gelosia di lei: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”.

Accuse gravi di Cristina Porta

Nelle scorse ore, Cristina è tornata a parlare del suo ex fidanzato confrontandosi però con Gianmarco Onestini, suo fratello, in un talk show spagnolo. I due si sono scontrati pesantemente e Gianmarco ha accusato la Porta di essere arrogante, invidiosa, poco matura e incline a dire bugie.

La donna non ha affatto apprezzato questa descrizione fatta da Onestini junior così ha tuonato contro il ragazzo: “Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti?”.

Non è finita qui perché Cristina ha rivolto delle accuse particolari nei confronti di Luca: “Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”. Delle dichiarazioni pesanti anche se non dettagliate. In molti credono che questo sia l’ennesimo teatrino messo in piedi da loro per guadagnare delle ospitate nei programmi tv. Altri, invece, credono alle parole della donna. Sta di fatto che Signorini ne parlerà sicuramente in puntata.