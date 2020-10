GFVip, Luca Onestini sulla presunta crisi con Ivana Mrazova: “Ecco cosa ci divide”

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una delle coppie più solide formatasi all’interno di un reality show, in questo caso il Grande Fratello Vip 2. Durante il periodo in casa, Luca era legato sentimentalmente a Soleil Sorge, conosciuta a Uomini e Donne, la quale lo lasciò in diretta con una lettera. Da quel giorno Luca e Ivana non si sono più lasciati.

I due hanno superato molte difficoltà: dalla quarantena forzata di Ivana in Repubblica Ceca (suo paese d’origine) che l’ha costretta a stare lontana dal suo fidanzato parecchi mesi prima di potersi nuovamente abbracciare. Successivamente, i numerosi impegni di lavoro di entrambi.

CRISI TRA LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA? – Tuttavia, i follower della coppia hanno notato uno strano allontanamento tra i due, almeno sui social. Le voci su una presunta crisi tra Luca e Ivana sta prendendo sempre più spazio nel gossip, costringendo Onestini a rilasciare un’intervista a Novella 2000.

“Tra Ivana e me non c’è alcun problema, anzi, oggi ci amiamo più che mai. Come sempre girano tante fake news, ci sono abituato. Quando si è personaggi pubblici, tutti sono liberi di esprimere ciò che vogliono. Sul nostro ‘allontanamento’ momentaneo, la verità è un’altra” ha ammesso Luca Onestini, facendo poi un’altra inaspettata dichiarazione.

“Ho deciso di riprendere a studiare all’Università. Prima di diventare un personaggio pubblico, ero iscritto ad Odontoiatria, che però richiedeva la frequenza obbligatoria. Per lavoro non ho più potuto frequentarla, ma ho sempre continuato a pagare le tasse. Adesso ho deciso di riprendere quel percorso. Ho il massimo dei voi, amo anche quella professione. Così ho lasciato Milano, per trasferirmi a Bologna per l’Università. Ma con Ivana è tutto a posto” ha svelato l’ex tronista di Uomini e Donne e gieffino.