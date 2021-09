GFVip, Lucrezia, Clarissa e Jessica non sarebbero principesse: l’indiscrezione del settimanale Oggi

Le tre principesse nipoti dell’ultimo imprenditore etiope sono sicuramente una bella rivelazione in quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Inizialmente il pubblico non era soddisfatto della loro presenza, ma giorno dopo giorno le tre ragazze hanno cercato di conquistarli. In questi giorni, però, stanno arrivando parecchie segnalazioni su di loro, talmente forti che Signorini non potrà ignorarle.

PADRE DELLE PRINCIPESSE FINISCE IN CARCERE – Il GFVip è iniziato da poche settimane ma è già colmo di misteri. In primis, secondo organi di informazione svizzere, pare che il padre delle principesse sia in arresto per truffa. Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, o meglio Giulio Bissiri, sarebbe stato arrestato a Lussemburgo a giugno e al momento si troverebbe in carcere a Lugano, Svizzera.

LE PRINCIPESSE NON SONO VERE NOBILI – Come se non bastasse, pare che le tre ragazze non siano delle vere reali. Infatti, il settimanale Oggi ha lanciato uno scoop clamoroso sulla loro discendenza. “Il settimanale Oggi è in grado di rivelare che Giulio è nato effettivamente in Etiopia, figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale che lo considerava come uno di loro.

Rientrato in Italia, ha vissuto il sogno di recuperare l’immenso tesoro del Negus. Fu così che convinse alcuni discendenti legittimi Hailé Selassié, ormai poveri in canna che vivevano in vari Paesi, a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore” si legge sul settimanale.

Tuttavia, non è finita qui perché grazie a questo episodio Giulio è riuscito a farsi modificare i documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope. Insomma, la notizia è abbastanza articolata e pesante, ne parlerà Signorini in studio?