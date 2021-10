GFVip, Lulù finge di stare male per dormire con Manuel: Aldo finisce sul divano e sul web si scatena la polemica

Notte infuocata per i gieffini e per i telespettatori

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è rivelata per gli inquilini e telespettatori molto difficile. I temi trattati hanno suscitato polemiche e vero caos all’interno della casa, tanto da indurre Alfonso Signorini a chiudere il collegamento per ristabilire l’ordine. Nella notte, però, i fan più accaniti della trasmissione hanno notato degli atteggiamenti di Lulù Hailé Selassié molto ambigui nei confronti di Manuel, vediamo cosa è successo.

MANUEL CONTESO TRA ALDO E LUCREZIA – La storia d’amore tra la principessa etiope e Manuel Bortuzzo sembrerebbe aver subito già una battuta d’arresto dopo due settimane. In molti hanno notato l’atteggiamento leggermente asfissiante della ragazza, la quale in puntata ha ammesso di avere molte insicurezze a causa del suo passato. Tuttavia, il nuotatore sembrerebbe quasi insofferente nei confronti della giovane, come se fosse spaventato.

Infatti, i telespettatori hanno visionato alcune clip della coppia e in queste ultime pare che Bortuzzo sia sempre infastidito dalla presenza continua di Lulù. Questa storia è stata affrontata in diretta ma Manuel ha risposto di voler fare le cose con calma, senza bruciare le tappe. Tuttavia, questa notte pare che Lulù abbia architettato un piano per dormire forzatamente con Manuel.

ALDO SUL DIVANO – Tramite alcuni commenti su Twitter, siamo riusciti a ricostruire la vicenda; andiamo per gradi. Manuel, in confessionale, ha ammesso ad Alfonso che avrebbe dormito con Aldo, suo amico, ma successivamente ha comunicato la sua decisione a Lulù, la quale sembrava d’accordo. La ragazza pare gli abbia chiesto di sdraiarsi solo per fare due chiacchiere, ma da quel momento non ha mai abbandonato il letto. Manuel, a quel punto, decide di andare a fumare una sigaretta ma lei rimane lì fingendo di dormire. Poco dopo, il nuotatore e Aldo tornano in camera per andare a dormire ma Lulù finge di stare male per rimanere nel letto di Manuel.

Lucrezia, a quel punto, va in confessionale con le sorelle ma lascia la borsa sul letto per evitare che Aldo si allungasse lì. Nel mentre, tutti erano preoccupati per Aldo perché l’atleta ha un problema all’anca e deve dormire comodo. Lulù, alla fine, viene a sapere che le sue sorelle dormiranno con Sophie per lasciare il posto ad Aldo vicino a Gianmaria.

LA REAZIONE DEL WEB – Questo piano architettato dalla giovane principessa etiope ha lasciato i telespettatori senza parole. “Non ha rispetto per Aldo, 40 anni con problemi all’anca e non ha rispetto per la volontà di Manuel come è spesso successo. Lo manipola in tutti i modi, ha 23 anni e questi comportamenti non sono tollerabili. Sono tossici e pericolosi” scrive un utente su Twitter. Ne parlerà Signorini lunedì?