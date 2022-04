GFVip, Lulù Selassié conferma la rottura con Manuel Bortuzzo: “Terze persone si sono messe in mezzo”

Ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo ha annunciato su Instagram la fine della sua relazione con Lulù Selassié, nata all’interno della casa del GFVip. La notizia ha sconvolto i fan della coppia ma non i telespettatori che già durante il reality non credevano in una storia duratura. Lucrezia, dopo poco tempo, ha confermato la notizia e ha colpevolizzato “terze persone”.

Le parole di Manuel Bortuzzo

Come un fulmine a ciel sereno, il nuotatore ha ammesso sui social la rottura con la principessa etiope: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Parole che farebbero pensare ad evidenti incompatibilità caratteriali ma anche a stili di vita differenti.

La conferma di Lulù: “Vero, colpa di terze persone”

La principessa etiope, successivamente, ha fatto una diretta per dire la sua verità e non ha usato mezzi termini: dietro questa rottura ci sono terze persone, molto probabilmente la famiglia di Manuel. “Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia“ ha sottolineato Lucrezia molto delusa.

C’è da dirsi che effettivamente dall’inizio la famiglia di Manuel non sembrava molto convinta di questa relazione. Qualche settimana fa, tra l’altro, proprio Lulù aveva dichiarato che con papà Franco c’erano problemi di mentalità: “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace”.

Come se non bastasse, in questi ultimi giorni ci sono state delle frecciatine social tra Clarissa Selassié e Jennifer, sorella di Manuel. Sarà “colpa” della famiglia del nuotatore o davvero i due non erano destinati ad una vita insieme? Per vedere la stories di Manuel, cliccate qui.