GFVip, Lulù Selassié fa chiarezza sui social: “Io e Manuel siamo tranquilli, non preoccupatevi”

Lulù Selassié è tornata a parlare sui social dopo che si è diffusa una notizia circa una crisi sentimentale con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope, infatti, avrebbe smentito categoricamente questa notizia, ma vediamo perché si è diffusa.

Papà Bortuzzo toglie il follow a Lulù

La notizia circa una crisi tra i due giovani ex gieffini è rimbalzata su tutti i blog di gossip a seguito di un gesto inaspettato da parte del papà di Manuel, Franco Bortuzzo. Pare infatti, che l’uomo abbia smesso di seguire la piccola principessa etiope su Instagram, dando inizio ad una catena di gossip senza precedenti. In tanti hanno pensato ad uno scherzo delle Iene ma la risposta molto dura da parte di Lulù ha cambiato le carte in tavola.

La princess smentisce la crisi

Inondata di messaggi da parte dei follower, Lulù ha deciso di girare alcune Instagram stories per mettere fine a questa fake news: “Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace”.

Ma non è finita perché la Selassié ha sottolineato: “State sereni, non preoccupatevi, non fatevi tutti questi film mentali. Io e Manu siamo tranquilli però se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo quindi ci dispiace che dovete averla voi”.

Stando a queste parole, quindi, non ci sarebbe alcun problema tra lei e Manuel o tra lei e papà Bortuzzo. Ma allora perché l’uomo non la segue più? Che non abbia mai accettato del tutto questa storia d’amore? Staremo a vedere.