GFVip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono ufficialmente lasciati: cosa è successo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e aver inizialmente dato vita a una bella storia d’amore, sembrano aver attraversato un periodo di crisi che ha portato alla rottura della relazione.

Nonostante ciò, sui social era apparsa una foto che aveva fatto sperare i fan in un possibile ritorno di fiamma, poiché ritraeva i due insieme e mano nella mano. Tuttavia, a distanza di pochi giorni, sembra che la situazione sia nuovamente cambiata.

Finita la storia

Un nuovo post dell’Investigatore social, Alessandro Rosica, ha cercato di fare chiarezza sulla questione: “Manuel e Lulù. Dopo tantissimi tira e molla (nonostante le famiglie sono sempre state contrarie a questa relazione) è ufficialmente finita la loro storia. […] Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre“.

Tuttavia, a pochi minuti dalla rivelazione, Amedeo Venza, un altro esperto di gossip, ci ha messo il carico da novanta: “Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in terza media si comportano così con le fidanzatine. Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta. Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo è falsa. Le famiglie come stavano sono rimaste. Contrariate”.

Nel frattempo sui social, i fan della coppia stanno cercando di capirci qualcosa in più. Una storia che si ripete con Manuel costretto a lasciare Lulù dietro costrizione della sua famiglia: “Dopo aver visto la foto il padre di Manuel sarà andato su tutte le furie”. Oppure: “Secondo me è finita perché lei ha deciso di mostrare a tutti la foto di lui e di lei assieme e lui non voleva che la cosa fosse pubblica, un po’ anche per la famiglia di Manuel che ci ha messo sempre il carico da 90”.