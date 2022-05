GFVip, Manuel Bortuzzo parla della famiglia Selassié e manda su tutte le furie i fan delle sorelle

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è ufficialmente finita e non sembrerebbe scorrere buon sangue tra loro. I due si stanno attaccando reciprocamente tramite interviste e stories e se Lulù ha accusato il padre del nuotatore come artefice della loro rottura, Manuel ha deciso di rispondere.

Le versioni di Manuel Bortuzzo

Il nuotatore ed ex gieffino sta mandando su tutte le furie i fan della famiglia Selassié. Nello specifico, starebbe dando diverse versioni della sua storia d’amore vissuta fuori dalla casa del GFvip. Durante la chiacchierata fatta a Verissimo, il giovane ha difeso il padre dalle accuse della sua ex fidanzata specificando che spesso l’uomo andava a mangiare al bar pur di lasciarli soli.

Tuttavia, a Isola Party il giovane disse: “Franco è sempre qui con noi, lo vede tutti i giorni”. Insomma due dichiarazioni molto diverse che tradirebbero la buonafede del nuotatore. Ma non è finita qui… Manuel a fine intervista con Silvia Toffanin ha dichiarato una frase che ha mandato in subbuglio il web: “Nessuno mi ha mai chiesto se a me è andata bene la sua famiglia. Ma anche se non mi fosse andata bene non lo direi”.

Questa dichiarazione non è affatto piaciuta ai tanti fan di Lulù Selassié, i quali ora chiedono la verità e rispetto per la ragazza. A marzo di quest’anno, infatti, il giovane aveva speso delle parole molto belle per la famiglia della princess etiope:

“La cosa più difficile è stata staccarmi da Lulù e, fuori, ho sentito fortissima la sua mancanza. Lì ho capito che è la mia anima gemella. Poi, mentre lei era ancora nella casa, ho anche conosciuto sua mamma. Insieme con la sorella di Lulù, Clarissa, abbiamo fatto una gita a Napoli. Non ho mai smesso di ridere. Mi sono sentito in famiglia. Lulù è la mia principessa al di là del sangue blu”.