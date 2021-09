GFVip, Manuel Bortuzzo svela: “Farò l’inseminazione artificiale”

Manuel Bortuzzo è sicuramente la grande rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Il nuotatore italiano, voluto fortemente da Alfonso Signorini, sta dando prova di grande forza di volontà e umanità all’interno del reality. “Sono qui per dimostrare di poter farcela da solo” ha detto il ragazzo e lo sta dimostrando giorno dopo giorno.

LA CONFESSIONE – Il ragazzo ha stretto amicizia con tutti, gli inquilini provano un grande affetto per lui soprattutto Alex Belli e Aldo Montano, con i quali formano i Tre Moschettieri. Il giovane nuotatore, paralizzato sulla sedia a rotelle dopo la sparatoria nel 2019, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Nello specifico, Manuel ha ammesso che per il momento la possibilità di concepire figli è pressoché impossibile. Tuttavia, il ragazzo non ha perso il sorriso e ha continuato dicendo che in futuro ha comunque in progetto la creazione di una famiglia. “I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa” ha raccontato Bortuzzo ai suoi compagni.

“Là sotto funziona tutto ma non c’è… Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri. Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte” ha concluso il suo discorso con ironia per poi tornare serio.

“Ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche. Però per ora niente. Essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale” ha detto Manuel, il quale sta stringendo un rapporto molto intimo con Lulù, una delle principesse.