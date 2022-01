GFVip, Manuel Bortuzzo uscirà dalla casa: a confermarlo suo padre Franco

Manuel Bortuzzo è pronto a dire addio al Grande Fratello Vip. Il ragazzo, infatti, lascerà la casa il 14 o il 17 gennaio, come lui stesso ha dichiarato ai suoi colleghi. Questa volta però a confermare la notizia ci ha pensato suo padre Franco contattato da Fanpage.it. Vediamo cosa ha detto.

Manuel abbandona il gioco?

Qualche giorno fa, sul web ha iniziato a circolare un video di Manuel nel quale spiegava ad alcuni inquilini che non avrebbe resistito fino a Marzo e che quindi sarebbe uscito il 14 o il 17 gennaio. Nello specifico, queste due date sono un venerdì e un lunedì, giorno della diretta su Canale 5. Inizialmente i telespettatori non hanno fatto caso a queste parole, convinti che si trattassero di frasi buttate un po’ al caso, eventualmente a causa di un periodo di sconforto.

Inoltre, i fan della coppia Manuel – Lulù non sono affatto pronti a dire addio al nuotatore e a vedere la princess gareggiare da sola con sua sorella Jessica. Tuttavia, il giovane ha detto la verità, a confermare le sue parole ci ha pensato suo padre Franco.

Ipotesi confermata

Raggiunto da Fanpage.it, Franco Bortuzzo ha parlato dell’eventualità di interrompere il gioco senza pagare la penale. Da quanto si apprende dal portale, il nuotatore è stanco, demotivato e sta dimagrendo molto. Nelle sue condizioni non può fermare gli allenamenti per troppo tempo, motivo per il quale è costretto necessariamente a ritirarsi.

Si legge su Fanpage.it: “A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è il padre di Manuel raggiunto da FanPage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioco Manuel non incorrerà in alcuna penale, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di salute. “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute”, spiega il signor Franco, “Manuel è dimagrito 6, 7 chili. Come va? Malissimo”, esordisce al telefono Franco Bortuzzo, “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.