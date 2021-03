GFVip, Maria Teresa Ruta e la macchina della verità a Live – Non è La D’Urso: “Sta mentendo”

Maria Teresa Ruta, nonostante l’eliminazione, è stata una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La donna è stata molto apprezzata per la sua spontaneità, esuberanza e felicità innate, tuttavia, in tanti hanno pensato che stesse recitando un copione. A Live – Non è La D’Urso, Maria Teresa Ruta è stata di nuovo protagonista indiscussa, vediamo cosa è accaduto.

TRADIMENTO NASCOSTO? – Ospite a Live – Non è La D’Urso, Maria Teresa Ruta si è sottoposta alla temibile macchina della verità. La showgirl ha risposto a diverse domande inerenti a tutte le dichiarazioni fatte durante la sua esperienza al GF Vip. Tuttavia, la donna a quanto pare su alcuni punti non è stata totalmente sincera, per questo spunterebbe un vero e proprio tradimento ovviamente negato dalla Ruta.

ALAIN DELON, IL PRINCIPE ALBERTO E BACCINI – La prova con la macchina della verità è iniziata dapprima con le consuete domande per poterla calibrare, successivamente si è entrati nel vivo delle richieste. Barbara D’Urso ha iniziato chiedendole informazioni sulla famosa cena con Alain Delon e pare che Maria Teresa Ruta abbia veramente ricevuto un invito da parte dell’attore. Nonostante la notizia sia vera, pare però che Alba Parietti non abbia rubato il famoso posto a tavola.

Successivamente si è passati alle domande sul Principe Alberto, con il quale pare ci sia stato un avvicinamento. Tuttavia, Maria Teresa Ruta ha sottolineato un bacio a stampo, forse per questo motivo la macchina ha considerato la risposta falsa. Barbara D’Urso ha chiesto se tra lei e Baccini ci fosse stato qualcosa di più di una semplice amicizia e la donna ha risposto con un “no”; l’apparecchio, però, ha dato per falsa la risposta.

La domanda che ha sollevato maggior clamore è stata quella inerente ad Amedeo Goria, ex marito e padre dei suoi due figli. La D’Urso ha chiesto a Maria Teresa se avesse mai tradito Goria e la risposta è stata un secco no. Tuttavia, secondo la macchina la donna stava mentendo. Tutti si sono guardati sbigottiti, tra cui Amedeo presente in studio ma la donna ha continuato a spiegare sicura di sé di non averlo mai tradito e che la macchina si stava sbagliando.