GFVip, Mariana Rodriguez incinta: “Ti farò da madre e da padre”

Mariana Rodriguez, ex naufraga ed ex vippona, ha annunciato la sua prima gravidanza: ecco le sue parole e i dubbi di alcuni follower

Un’altra ex vippona del Grande Fratello Vip ha annunciato la sua gravidanza. Stiamo parlando di Mariana Rodriguez, che abbiamo conosciuto proprio nel reality e successivamente ha partecipato a Supervivientes.

L’annuncio della gravidanza

La giovane è tornata dalla sua esperienza in Honduras ed è rimasta incinta. Ecco le sue parole su Instagram allegate da splendidi scatti con il pancione: “Sei l’amore della mia vita? La risposta è: no, perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te .🤍

Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare … 🦋 Giuro su Dio che ci sarò sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farò di madre, di padre, di migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti. 🤍 Welcome to my life 🤍”.

Il bambino si chiamerà Noa Maria ma la cosa che è saltata all’occhio dei follower è stata una frase scritta dalla donna: “Ti farò da madre e da padre”. Un padre, in ogni caso, questo bambino ce l’ha: si tratta di Gianmaria Coccoluto.

Prima di Gianmaria flirt con Stefano De Martino

Prima di avviare una relazione con Gianmaria, la donna ebbe un flirt con Stefano De Martino, come riportato su Chi nell’estate del 2020: “Weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social. Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore”.