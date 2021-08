GFVip, Martina Nasoni rivela: “Al provino di Amici ho avuto un attacco di panico”

Martina Nasoni l’abbiamo conosciuta al Grande Fratello Vip condotto da Barbara D’Urso nel 2019. La ragazza, in quell’occasione, partecipò poiché protagonista della canzone La Ragazza con il Cuore di Latta, cantata da Irama. La storia della sua malattia al cuore ha impressionato tutti compreso il cantautore.

L’OCCASIONE AD AMICI – Come in molti sapranno, Martina è una grande appassionata di canto. La ragazza, infatti, ha rivelato alla rivista DiPiù di aver fatto il provino per Amici di Maria De Filippi. Sfortunatamente la Nasoni ha avuto un problema e non è riuscita ad entrare nella scuola.

“L’anno scorso avevo tentato di entrare ad Amici di Maria De Filippi come cantante. Arrivata al provino sono stata colpita da un attacco di panico e non ce l’ho fatta a proseguire. Però vorrei riprovarci” ha spiegato la ragazza.

NESSUN RAPPORTO CON IRAMA – Com’è il rapporto con il cantante oggi? Martina Nasoni ha rivelato che Irama non si è più fatto sentire. “Non capisco perché non mi abbia contattata. Come devo interpretare questo silenzio? Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare. Mi dispiace, sono delusa” ha detto.

NUOVE OPERAZIONI – La Nasoni ha infine spiegato che tra non molto dovrà sottoporsi nuovamente ad operazioni: “Tra circa un anno dovrò cambiare la batteria al mio pacemaker”.