GFVip, Massimiliano Morra fa alcune dichiarazioni a Guenda Goria: “Tu prometti bene”

Massimiliano Morra è diventato uno dei personaggi più seguiti nella casa del Grande Fratello Vip dopo lo scandalo Ares-gate che l’ha travolto assieme alla ex (finta) fidanzata Adua Del Vesco. Il ragazzo sta cercando di scrollarsi il passato e lasciar parlare sé stesso all’interno del reality ma è come se fosse impossibile liberarsi di quella maschera portata per tanto tempo.

Nella puntata andata in onda ieri, il ragazzo è finito insieme a Guenda Goria nel terribile “cucurio” e chissà per quanto tempo la produzione deciderà di lasciarli lì. Tuttavia, prima di provare questa nuova esperienza, Guenda sembrava molto interessata a Massimiliano Morra, il quale però è impegnato fuori dalla casa.

FLIRT TRA GUENDA E MASSIMILIANO? – Entrambi molto solitari, ieri sera la coppia si è accomodata in giardino per fare una chiacchierata in disparte rispetto agli altri protagonisti. Il momento è diventato talmente intimo da spingere l’attore a fare una confessione alla figlia di Maria Teresa Ruta.

L’attore le ha svelato di guardare prima il viso di una donna ma che cosce e glutei lo fanno letteralmente impazzire. Dopo aver fatto questa confessione, il giovane si è rivolto a Guenda dicendole che lei sta messa molto bene sotto questo punto di vista e l’inquilina ha abbassato lo sguardo imbarazzata.

Successivamente è nata una conversazione proprio sull’aspetto fisico e Massimiliano ha esortato Guenda a valorizzarsi di più. Nello specifico, l’attore ha ammesso che secondo lui la ragazza ha un fisico bellissimo ma tende a nascondersi, infatti, ieri sera durante la puntata abbiamo assistito alla scena in cui Tommaso Zorzi ha aiutato la ragazza a vestirsi. Cosa starà accadendo tra i due? Massimiliano ha messo in atto una strategia?