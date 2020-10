GFVip, Massimiliano Morra piange abbracciato ad Adua Del Vesco: “I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici”

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono una delle coppie (che coppia non sono) più seguite nella casa del Grande Fratello Vip. I telespettatori hanno notato una forte chimica tra due, forse per tutti i momenti difficili passati assieme a causa dell’Ares Gate che li ha visti coinvolti in una relazione fasulla.

MOMENTO EMOZIONANTE PER MASSIMILIANO MORRA – Massimiliano Morra, così come il resto dei concorrenti del reality, si è dedicato ad un gioco in occasione di Halloween, che gli ha fatto tornare alla mente tutto il tempo perso con i suoi genitori. A causa di un gioco fatto da Guenda Goria, la quale gli ha nascosto un palloncino, Massimiliano si è lasciato andare in un pianto liberatorio con Adua Del Vesco.

“Ho ripensato al senso di colpa che ho maturato nei confronti dei miei genitori, anche perché li ho vissuti poco, e per me è importante che ci sia anche un palloncino. Mi sono messo a piangere quando Guenda per scherzo me lo ha nascosto…. Qui, vedi Adua, è tutto amplificato in una maniera incredibile” ha esordito l’attore scoppiando in lacrime.

“Anche il fatto di non aver portato a termine gli studi… mi porto tante… Ma sai cos’è, mia madre e mio padre hanno fatto tanti sacrifici. A me sta cosa mi fa sempre tanto male, questa cosa mi fa venire sempre questo magone, spero che siano orgogliosi di me” ha continuato Morra in lacrime.

LA REAZIONE DI ADUA DEL VESCO – Immediata la risposta della collega, la quale lo ha abbracciato per consolarlo e ha speso belle parole per lui. “Ti capisco, sappi che sono fieri di te, perché hai fatto un percorso bellissimo, sei fantastico, soprattutto dentro, sei un uomo sensibile, dolce… ed oggi è raro. Non ti voglio vedere soffrire. Non devi avere dubbi su questo” ha risposto Adua. Tra i due potrebbe ricominciare una frequentazione anche solo amichevole?