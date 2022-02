GFVip, Mediaset non più interessata a Soleil Sorgé? Le ultime indiscrezioni

Soleil Sorgé è una delle protagoniste indiscusse di questo GFVip, nel bene e nel male. L’influencer italo-americana ha letteralmente spaccato in due il web: c’è chi la sostiene e difende a spada tratta e chi invece preferirebbe vederla fuori dalla casa più spiata d’Italia. In questi mesi, infatti, l’influencer ha avuto un ruolo cruciale nel mondo del gossip soprattutto per il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Progetto Mediaset: dentro o fuori?

Inizialmente, stando ad alcune indiscrezioni girate sul web, la Mediaset aveva espresso un forte interesse per la 27enne, tanto da proporle un ruolo da opinionista ne L’Isola dei Famosi o giudice nella Pupa e il Secchione. Tuttavia, qualcosa nel corso dei mesi deve essere cambiato perché l’emittente televisiva non sembrerebbe più così presa da lei. Cosa sarà successo?

Stando alle ultime notizie circolate in rete, sembrerebbe che Soleil sia stata tagliata fuori da questi progetti. Ilary Blasi avrebbe detto un no categorico per l’influencer italo-americana: non la vuole come opinionista ma nemmeno in un altro ruolo; sfuma quindi l’idea di vederla ne L’Isola dei Famosi. Tuttavia, sembrerebbe che nemmeno Barbara D’Urso sia così entusiasta di vederla nel programma che andrà a condurre, ovvero la Pupa e il Secchione.

Infatti, la D’Urso l’ha spesso invitata come opinionista nei suoi programmi tv ma tante volte l’ha fatta arrabbiare, per non parlare della finta aggressione del suo amico Iconize che ha tenuto banco per diverse settimane. Pare quindi che le porte di Mediaset si chiuderanno dopo la fine del GFVip.

Non è la prima volta che accade questo purtroppo, Soleil è una vera macchina da reality in grado di spaccare il pubblico, tuttavia, spesso viene ricordata negativamente dai telespettatori. Sui social infatti qualcuno invoca addirittura la squalifica per i suoi comportamenti spesso bruschi.