GFVip, Melissa Satta pronta a partecipare al reality? La risposta

In queste ore, Melissa Satta ha risposto definitivamente a quella che potrebbe essere un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl ha dato una risposta negativa e ha anche spiegato i motivi di tale decisione.

MELISSA SATTA AL GFVIP? – La showgirl ha deciso di intrattenere i follower rispondendo a qualche domanda curiosa. Qualcuno le ha chiesto se avesse intenzione di partecipare al reality show quest’anno. La risposta è stata negativa, vediamo come mai.

“Parteciperesti mai al Grande Fratello Vip?” ha chiesto un utente su Instagram. “Onestamente non penso… Mi mancherebbe troppo mio figlio” ha risposto la Satta, la quale non ha comunque escluso in futuro una partecipazione.

NUOVI PROGETTI – Un altro utente, invece, le ha chiesto quando potremo finalmente rivederla in televisione. “Appena arriva qualcosa che mi piace… Super volentieri!” ha risposto la showgirl. Vi ricordiamo che Melissa Satta ha preso parte al programma calcistico Tiki Taka, tuttavia, la donna non crede di poter tornare ma come si dice… Mai dire mai.

Un’altra conferma importante arriva sul fronte sentimentale. Un follower ha chiesto alla donna se fosse fidanzata. Melissa ha risposto semplicemente con un cuoricino rosso che in realtà dice già tutto. Nella vita della showgirl c’è qualcuno, ma al momento non sappiamo ancora chi.