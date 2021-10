GFVip, Miriana Trevisan racconta un sogno ai suoi compagni e svela di essere stata corteggiata da donne

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, si è ritrovata in queste ore a parlare con i suoi coinquilini di alcune questioni piccanti. La showgirl, infatti, tendenzialmente è molto riservata sulla sua vita privata, per questo non sappiamo nulla di lei. Tuttavia, si è lasciata andare a confessioni molto spinte con alcuni inquilini della casa.

SOGNO HOT PER LA TREVISAN – La donna si è appartata in veranda con Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu, Sophie Codegoni e Samy Yousef per chiacchierare un po’. Nello specifico, Miriana ha raccontato di aver fatto un sogno molto piccante sui suoi compagni di avventura ma inizialmente troppo timida per raccontarlo. Alla fine, spronata dai suoi colleghi, la donna ha vuotato il sacco.

“Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple. Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così” ha spiegato la donna.

LA TREVISAN CORTEGGIATA DA DONNE – Come se non bastasse, Miriana ha ammesso che non è mai stata con una donna ma di aver ricevuto parecchi approcci. “Però non c’è stato niente, non mi andava di esplorare. Però con un uomo mi piacerebbe esplorare tutto. Se c’è complicità con il partner secondo me si possono sperimentare molte cose in quell’ambito. Ma a parte uomini e donne io voglio vivere una nuova giovinezza.

Andiamo la prossima estate a Ibiza. Io vengo davvero ragazzi. Dai al vostra zietta fatemi svagare. Voglio vivermi cose che mi sono persa, senza sentirmi giudicata. ho avuto fidanzati che mi reprimevano e giudicavano. Poi ci sono le donne invidiose che tentano di distruggerti” ha concluso.