GFVip, Miriana Trevisan smascherata da un giornalista: “Per ravvivare il gioco…”

Miriana Trevisan è una delle protagoniste enigmatiche del GFVip condotto da Alfonso Signorini. La showgirl, infatti, non parla molto della sua vita privata e non ama mettere in piazza i suoi sentimenti. La sua amicizia con Nicola Pisu, però, sta facendo storcere il naso a molti, soprattutto perché lei sembrerebbe non sbilanciarsi mentre il gieffino è già innamorato.

LA STORIA CON NICOLA – Miriana ha più volte manifestato la stima che ha nei confronti di Pisu ma non si è mai sbilanciata sui suoi sentimenti. La showgirl ha dichiarato di avere sicuramente un forte interesse per lui e per la sua persona ma l’amore è un’altra cosa e non si può provare all’interno della casa del GFVip.

Nicola, d’altro canto, crede davvero di essere innamorato della Trevisan, l’ha più volte ammesso senza troppa timidezza ma Miriana non riesce a credere a queste parole. Il ragazzo la sta assiduamente corteggiando ma per ora i presupposti per una storia d’amore non ci sono. Un giornalista ha chiaramente affermato che la Trevisan sta attuando una strategia, vediamo di cosa si tratta.

LE PAROLE DI ROBERTO ALESSI – Il giornalista, il quale cura una rubrica di gossip su Novella 2000, parla spesso dei personaggi del momento tra i quali i gieffini. L’ultima protagonista della rubrica è stata proprio Miriana Trevisan, la quale ha avviato questa amicizia con Nicola Pisu. Secondo Alessi, la showgirl sta mettendo in atto una vera e propria strategia per prendere consensi.

“Al Grande Fratello Vip 6 me la trovo a dare baci a beneficio di telecamera con ragazzi più giovani per ravvivare il gioco, salvo poi chiedergli di non dire agli altri del bacio” ha dichiarato Alessi. Questo comportamento ha lasciato di stucco il giornalista, soprattutto per il modo in cui la dipingeva Mike Bongiorno: “Mi diceva che era una ragazza che non sgomitava per esibirsi”. Che ne pensate di queste parole? La Trevisan sta attuando una strategia?