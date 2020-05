GFVip, Miriana Trevisan su Pago: “Ci siamo chiariti e ha anche dormito a casa mia”. Nuova speranza per la coppia?

Pacifico Settembre, in arte Pago, è tornato di nuovo nell’occhio del ciclone del gossip, soprattutto dopo le dichiarazioni di Serena Enardu e la presunta lite che li avrebbe portati alla chiusura definitiva della loro storia d’amore. Tuttavia, un’altra donna della sua vita è tornata a parlare di lui, aprendo un nuovo scenario del tutto inaspettato.

MIRIANA TREVISAN E IL RAPPORTO CON L’EX MARITO – In che rapporti sono Pago e la sua ex moglie, Miriana Trevisan? I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, prima di fidanzarsi ufficialmente con la Enardu. Questo grande amore ha portato alla coppia anche un figlio, molto legato al papà.

Intervistata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Miriana Trevisan ha rilasciato diverse dichiarazioni sull’ex marito Pacifico. “Tra me e Pago è tornato il sereno…Lui ha pure dormito a casa mia…” esordito la donna spiazzando il giornalista. Pare che il rapporto sia tornato come quello di una volta.

“Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose. […] Io e lui comunque ci siamo chiariti… Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia” ha continuato la showgirl.

Signoretti ha poi stuzzicato la Trevisan ricordandole di quando fece alcune dichiarazioni su Pago e Serena Enardu all’interno della casa del Grande Fratello Vip; la dichiarazione in questione è questa: “Lo avevi accusato di farsi distrarre da Serena dal ruolo di padre…”. La risposta della showgirl non è tardata ad arrivare: “Per lui è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni… E ne ha sofferto…”. Sembrerebbe, quindi, che le cose siano tornare al loro posto, Pago ha forse intenzione di tornare con la sua ex moglie dopo Serena Enardu?