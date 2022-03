GFVip, mistero Sophie Codegoni: pubblica uno scatto ma non è lei

L'influencer ha pubblicato una foto in spiaggia ma non è lei bensì una modella

Sophie Codegoni, attualmente chiusa nella casa del GFVip, ha fatto parecchio parlare di sé non solo per il suo percorso a Uomini e Donne ma anche per la sua travagliata frequentazione con Fabrizio Corona. Tuttavia, in questi giorni sta tornando alla ribalta uno scatto pubblicato da lei su Instagram, una foto alquanto particolare. Vediamo di cosa parliamo.

È lei o non è lei? Cero che non è lei!

Per comprendere al meglio questa situazione, bisogna tornare indietro nel tempo, esattamente al 27 maggio 2018. E sì, ben quattro anni fa! In quell’occasione, la bella Sophie che all’epoca aveva intorno ai 15/16 anni pubblicò uno scatto mozzafiato su una spiaggia. Una foto alquanto particolare, in cui i lunghi capelli biondi coprivano il viso.

In molti le hanno fatto i complimenti, ma i più attenti hanno notato un piccolo particolare: la ragazza nella foto non è Sophie, ma una modella russa di nome Ksenia. Quest’ultima ha circa 260mila follower su Instagram. La cosa che ha sconvolto i follower, però, è che la bella Codegoni all’epoca non disse nulla, anzi, modificò addirittura la foto cancellando i tatuaggi della modella. La notizia è stata portata alla luce dal blog di gossip Very Inutil People.

Che Sophie abbia spacciato la foto per sua? Il dubbio rimane.

Il ritorno di Corona

Ma torniamo al presente: l’influencer ed ex tronista attualmente è nella casa del GFVip e sta vivendo una bellissima esperienza in cui ha trovato anche l’amore. La giovane infatti si è fidanzata con Alessandro Basciano e ha svelato di essere molto innamorata e trascorrere la vita con lui. Tuttavia, ombre dal passato si fanno spazio nella vita di Sophie poiché Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista su Chi parlando proprio di lei.

Nello specifico, il paparazzo più noto d’Italia ha ammesso di aspettarla e ha fatto parecchie considerazioni sull’attuale frequentazione dell’influencer con Basciano. La cosa particolare? Fabrizio sembrerebbe fidanzato, ma questo Sophie non lo sa ancora.