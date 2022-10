GFVip, momento no per Soleil Sorgé: “Non sono per niente serena”

Sono ore complesse per Soleil Sorgé, ex gieffina attualmente impegnata nella conduzione del GFVip Party con Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-americana, tramite il classico box per le domande, ha rivelato di stare attraversando un periodo difficile e poco sereno: ecco cosa ha detto.

Le parole di Soleil: “Non sono per niente serena”

Ieri sera, l’influencer ha aperto il classico box delle domande per parlare con i suoi follower. Un utente le ha chiesto semplicemente come stesse in questo periodo, ma la risposta ha spiazzato un po’ tutti i fan dell’ex gieffina. Soleil ha infatti rivelato di non stare vivendo un periodo particolarmente sereno, ma non ne ha minimamente spiegato il motivo.

“No, è uno di quei periodi in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo.

Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità. Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno” ha scritto su Instagram. Tra le altre cose, sembrerebbe che l’influencer si stia impegnando nel campo della recitazione, meditazione e lettura.

Va detto che in questo periodo Soleil è stata davvero brava a nascondere almeno sui social questo malessere. La giovane, infatti, si è sempre mostrata molto sorridente e nessuno poteva sapere ciò che stava attraversando.