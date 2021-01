GFVip, Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Parla Giacomo Urtis

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne e pare che siano una delle poche coppie a durare nel tempo. Attualmente, l’ex tronista si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove ha scoperto parecchie cose sul conto della fidanzata.

IL PRESUNTO TRADIMENTO DI NATALIA PARAGONI – Sono passate già diverse settimane dalla notizia bomba sganciata da Dayane Mello, la quale ha riferito di un presunto tradimento di Natalia Paragoni durante una vacanza a Capri senza Andrea Zelletta. Dayane aveva fatto queste dichiarazioni a seguito del criptico regalo di Natale dell’ex corteggiatrice.

Ad ogni modo, durante la diretta di qualche settimana fa, la Mello ha avuto modo di riferire che questa voce non è partita da lei ma qualcuno vicino a lei, tuttavia, Natalia Paragoni non solo ha negato questo gossip ma ha anche querelato il Grande Fratello Vip per far sì che non si parlasse più di questa storia.

La reazione di Andrea Zelletta è stata la più totale indifferenza, non ha mai creduto a questa voce e si fida moltissimo della sua fidanzata. Oltretutto, dopo questo gossip, Natalia Paragoni ha inviato un aereo per il suo fidanzato facendogli tornare il sorrido. Tuttavia, Giacomo Urtis, eliminato dal gioco, ha deciso di vederci chiaro e ha indagato su questa faccenda.

LE DICHIARAZIONI DI GIACOMO URTIS – A questo punto, l’ex concorrente ha deciso di tornare a parlarne e di svelare le ultime scoperte fatte in questi giorni. Durante il GFVip Party, Giacomo ha fatto sapere di essersi informato da un amico, il quale ha smentito il tradimento da parte di Natalia. Pare,quindi, che si trattasse di una menzogna.