GFVip, Natalia Paragoni mette un like ad un post contro Elisabetta Gregoraci

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non sta perdendo una singola puntata del Grande Fratello Vip di quest’anno. Il motivo è molto semplice: tra i concorrenti figura il suo fidanzato, Andrea Zelletta, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Natalia è molto gelosa di Zelletta e lo ha dimostrato durante lo scherzo organizzato da Le Iene, in cui la ragazza è passata dagli attacchi verbali a una vera e propria violenza fisica nei confronti del fidanzato.

Proprio per questa sua profonda gelosia, i follower erano convinti che, una volta nella casa, si sarebbe scatenato il putiferio; basti pensare alle tante donne presenti nel reality, da Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Franceska Pepe e via dicendo. Tuttavia, se non tramite Instagram, Natalia per ora sta mantenendo la calma.

NATALIA COMMENTA ALCUNI CONCORRENTI DEL GF – Dall’inizio del programma a oggi, Natalia Paragoni ha commentato diversi episodi all’interno della casa, partendo dalla modella Dayane Mello. “Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede culi ogni giorno” ha detto l’ex corteggiatrice.

La scorsa settimana, invece, Natalia ha commentato più duramente l’abbraccio tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko, sottolineando come la ragazza non abbia minimamente toccato il fidanzato invece. “Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per favoritismi. Se per dare il buon esempio a tutta Italia e al mondo viene squalificata una persona, per una parola fuoriluogo, per altro detta come tutti hanno capito ingenuamente, tanto vale dare il buon esempio anche sul resto. La regola del non contatto con l’esterno per non mettere in pericolo la salute di tutti, considerato che dentro la casa ci sono persone di una certa età, vale per qualsisia persona!” ha tuonato Natalia.

NATALIA PARAGONI CONTRO ELISABETTA GREGORACI? – Non è finita qui perché Natalia, seppur silenziosamente, ha avuto modo di “commentare” anche la situazione di Elisabetta Gregoraci. La fidanzata di Andrea Zelletta ha lasciato un like ad un post contro la Gregoraci: “Finalmente la Gregoraci vive un momento di leggerezza poverina con i turni in fabbrica che faceva”. Insomma, pare che Natalia abbia un commento proprio per tutti!