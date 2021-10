GFVip, Nicola Pisu si dichiara a Miriana Trevisan: “Provo dei sentimenti”

Tempo di amore nella casa del Grande Fratello Vip, dove stanno nascendo le prime coppie. Se a rompere il ghiaccio sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, non bisogna sottovalutare la forte amicizia nata tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan con Nicola Pisu.

UN BACIO INASPETTATO – La scorsa settimana, durante una festa durata fino alle prime luci dell’alba, abbiamo assistito ad un bacio totalmente inaspettato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Quest’ultimo, in realtà, tentò dapprima di baciare Soleil Sorgé, la quale lo frenò chiosando: “No, così no”. Il buon Nicola, però, non si è arreso e ha cambiato obiettivo. Da lì sono partiti una serie di atteggiamenti che hanno fatto ricredere l’uomo.

LE PAROLE DI MIRIANA – Nel confessionale, la showgirl ha dichiarato: “Quando sono accanto e lui e parliamo sento che sono vicino ad un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l’occasione di stare accanto ad una persona stupenda come lui. Secondo me si tratta di un uomo speciale. Devo capire quello che sente davvero. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso”.

MIRIANA FRENA NICOLA CHE SI DICHIARA – La Trevisan, però, ha frenato in qualche modo l’entusiasmo di Pisu: “Che ne sai se ti piaccio davvero o no? Non è troppo poco tempo? Sei sicuro che non fai così perché siamo chiusi qui dentro? Mi sciocchi, dici delle cose di una saggezza unica. Dai, rimaniamo a vedersi fuori da qui. […] Sai che non sono mai stata a New York? Vuoi portarmi te? Usciamo e vediamo. Vediamo che effetto ci fa l’esterno, che effetto fa anche a te soprattutto. Fuori devo chiarire una cosa. Io ho ben chiara questa situazione, non ho mai mentito, ma non so lui, quindi devo chiarire meglio. Tu sei pulito dentro, per questo mi fai pensare. Se devi smettere di corteggiarmi? Tu fai quello che ti senti, ma non andare oltre. […] Poi penso che tu non abbia intenzione di crearti una storia importante“.

Tuttavia, come riporta Biccy.it, Nicola si è comunque dichiarato alla Trevisan: “Ti porto io a New York. Andiamo io e te 10 giorni. […] Io invece la desidero una storia importante. Sto provando dei sentimenti forti per te. Certo, non sono innamorato e non ti amo, magari in futuro. A me piaci tanto te, non è che se entra un’altra ragazza io punterò lei. Mi piaci tu come persone e non mi succedeva da tanto. Io sono molto sincero e dico quello che penso, quindi fidati che mi piaci”. Come finirà questa storia?