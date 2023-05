GFVip, Nikita Pelizon parla del suo rapporto con Luca Onestini, Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante

Nikita Pelizon è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GFVip, edizione che tra l’altro ha vinto contro Oriana Marzoli. Nella casa più spiata d’Italia, la modella triestina si è avvicinata molto a Luca Onestini e ha istaurato un bel rapporto d’amicizia con Antonella Fiordelisi. Intervistata da Superguidatv, l’ex gieffina ha voluto fare chiarezza su alcuni rapporti creati nel reality.

Su Luca Onestini

“Non ho molta stima di Luca Onestini. Credo che pensi più alla sua immagine che al resto. Quello che mi hanno mostrato fuori dalla Casa mi ha lasciato abbastanza sbigottita. Ma, anche in questo caso, va bene così” ha dichiarato Nikita, la quale nella casa ha avuto una cotta duratura per l’ex tronista di Uomini e Donne.

L’amicizia con Antonella Fiordelisi

Continua, invece, la sua amicizia con Antonella Fiordelisi: “Io e Antonella abbiamo avuto un momento preciso in cui ci siamo trovate: entrambe stavamo vivendo le stesse sensazioni ed emozioni e, confrontandoci, ci siamo rese conto che eravamo più simili di quanto pensassimo, pur mantenendo le nostre diversità (che ci rendono uniche). La cosa che mi ha colpito più di lei è la sua lealtà: ha sempre detto quello che pensava, senza nascondersi, sapevi sempre cosa pensava di te, è una vera leonessa. E poi l’assenza totale di competizione femminile, questa cosa mi piace tanto. Così come mi piace la sua energia, il suo essere affettuosa, siamo presenti entrambe l’una per l’altra”.

Con l’ex Matteo Diamante: “Un rapporto intenso”

Nikita ha fatto chiarezza anche sul suo rapporto con l’ex Matteo Diamante, persona storica nella sua vita con la quale ha riallacciato i rapporti solo nella casa del GFVip: “Matteo è stata una delle poche persone che mi è stata quotidianamente vicino da quando sono uscita dalla Casa. Il nostro rapporto sarà per sempre intenso, speciale e importante ma, allo stesso tempo, non mi sento di poter parlare di un amore rinato o di ritorno di coppia. In questo momento voglio sentirmi libera e concentrarmi sui miei progetti principalmente lavorativi, anche perché se non mi sento realizzata lì non riesco a dare energia ai miei rapporti personali e sentimentali. In ogni caso, quello che posso dire con la massima sincerità è che non mi sento innamorata e lui lo sa.

Sin da quando sono uscita dalla Casa sono sempre stata sincera con lui: gli ho detto che non mi aspettavo tutto il sostegno che mi ha dato: dai palloncini al mio compleanno, allo stare dietro ai miei fan, al sostegno sui social… non mi aspettavo tutto questo, che volesse riconquistarmi. Sono attenzioni che ovviamente mi fanno piacere ma non posso promettere nulla al momento. Voglio vivere tutto serenamente, anche il mio rapporto con lui, senza pressioni (che invece magari dall’esterno un po’ sento, sia da parte di alcune amicizie che dai social). Ma come sempre uso la mia testa e la mia testa dice che al momento il mio cuore non batte per nessuno”.

Un commento sull’Isola dei Famosi

Helena Prestes, attuale naufraga, ha partecipato tempo fa a Pechino Express con l’amica Nikita. Quest’ultima ha voluto commentare L’Isola dei Famosi: “Quando ho saputo che Helena avrebbe partecipato a L’Isola sono stata stracontenta per lei perché secondo me è proprio il reality che fa per lei, considerando il suo lato “selvaggio”. Ad ora, secondo me sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare. Quindi le direi solo questo. Per il resto, vedo che si sta dando da fare, è sempre presente, poi, come è normale che sia, ha anche lei qualche momento in cui è più giù, ma è normale. Nel complesso, come dicevo, credo stia facendo un ottimo percorso”.