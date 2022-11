GFVip, Nikita Pelizon si dichiara a Luca Onestini: “Da parte mia c’è attrazione”. La reazione di lui

Come ogni anno, nella casa del GFVip tendono a formarsi delle coppie più o meno stabili, alcune durature nel tempo come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altre meno. In questa edizione, al momento l’unica coppia sembrerebbe essere rappresentata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tuttavia, è accaduto qualcosa tra Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Nikita si dichiara a Luca

Nelle ultime ore, Nikita ha trovato il coraggio e ha deciso di dichiararsi al suo compagno di avventura nel reality: “Mi sembra di essere una bambina delle elementari “o no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è“.

Insomma, una vera e propria dichiarazione da parte della modella, la quale sembrerebbe essersi presa una bella cotta per l’ex tronista. Tuttavia, la reazione di lui ha lasciato i telespettatori senza parole.

La reazione di Luca e il due di picche

La reazione di Onestini è stata inaspettata: “Mi conosci da cinque giorni, magari tra due ti starò sulle pa*le. Tu non pensi che ci si possa trovare bene tra due persone senza chiedersi niente di più? Pensi che ci sia questa possibilità? Io cosa devo fare per farti stare bene? Io con te sto bene punto. Perché sei una bellissima ragazza, ma questo non te lo devo dire. Però io adesso non sto pensando a niente di più.

Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso“. Niente da fare, quindi, per Nikita Pelizon, la quale è costretta a tenersi un due di picche da parte del giovane, il quale vi ricordiamo è alla sua seconda esperienza nel reality qui in Italia.