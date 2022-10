GFVip, Nikita Pelizon si scontra con Cristina Quaranta. Luca Salatino la difende: “Mi viene voglia di abbracciarti”

Nikita Pelizon in lacrime dopo una discussione con Cristina Quaranta trova conforto in Luca Salatino: ecco le sue parole

Sono ore difficili per Nikita Pelizon, la quale sembrerebbe non riuscire ad integrarsi con alcuni inquilini della casa come Elenoire Ferruzzi, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Proprio con quest’ultima, la giovane ha avuto un acceso diverbio, ma in suo soccorso è arrivato Luca Salatino. Ecco cosa è accaduto in questi giorni nella casa del GFVip.

Discussione con Cristina Quaranta

Cristina ha fatto notare a Nikita la sua insistenza nell’integrarsi e piacere a tutti i costi: “Sei tu che hai problemi con più persone, non sono io. Nella vita non devi per forza piacere a tutti, non devi insistere con persone che non vogliono avere a che fare con te. Te lo dico proprio come consiglio personale”.

Queste parole hanno ferito moltissimo la ragazza, la quale è scoppiata in lacrime, soprattutto per il rimprovero della Quaranta a seguito del suo sorriso esagerato. Tuttavia, Nikita ha trovato l’appoggio di Luca Salatino e si è sfogata con lui: “Se non sento quel tipo di sintonia non vado a cercarti, ma cerco il dialogo se vedo una cosa che mi fa stare male. Il sorriso forse è una cosa mia, il buongiorno cerco di farti un mini sorriso perché vedere una faccia seria non mi provoca felicità”.

Luca ha difeso Nikita e ha risposto: “Quando ti vedo mi viene voglia di abbracciarti perché c’è empatia. Tu puoi anche stare da sola con 20 persone, o puoi stare con tutti. L’importante è uscire da qui migliorati, su cose che hanno senso.

Con il vorrei non ci fai niente, se tu ti stai lamentando nella situazione in cui vivi ma non fai nulla per cambiarla sei complice. Prima quando guardavo le nuvole mi prendeva l’ansia, adesso vedo la bellezza di quello che sto vivendo. Con Nikita dai capelli verdi a guardare le nuvole, questa è accettazione”.