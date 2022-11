GFVip, notte agitata per i gieffini: Antonella Fiordelisi in lacrime, bacio tra Antonino e Oriana e chiarimenti con Giaele

Notte agitata per i gieffini dopo la diretta: la Fiordelisi in lacrime a causa di Edoardo, bacio tra Antonino e Oriana e chiarimenti

La diretta di ieri sera ha agitato gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Una notte molto complessa per Antonella Fiordelisi, la quale è scoppiata in lacrime a causa di Edoardo Donnamaria. Baci bollenti invece tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Inoltre, quest’ultimo ha chiarito la sua amicizia con Giaele De Donà, la quale vuole solo mettere in ordine il suo matrimonio. Ecco cosa è accaduto nella notte.

Bacio tra Antonino e Oriana

Tra i due sembrerebbe esserci una bella alchimia, un’attrazione fisica che ieri notte è sfociata in un bacio. Prima di andare a dormire, infatti, l’ex di Belen Rodriguez ha detto all’influencer: “Così si dà la buonanotte. Ora vado a dormire”. A seguito di queste parole, l’ha baciata e la 30enne non ha rifiutato questo bacio.

L’hair stylist ha poi chiarito il suo rapporto con Giaele De Donà, la quale è intenzionata a ricucire i rapporti con il marito Bradford Beck: “Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro. Nonostante tutto io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre”.

La De Donà ha inoltre confessato che purtroppo suo suocero Larry si è aggravato, pertanto è pronta a lasciare la trasmissione qualora dovesse accadere qualcosa: “Sono certa che mi spiegheranno tutto quello che sta succedendo. Poi io sto in pensiero per Brad perché tiene molto a suo padre. Anche perché voglio capire a che stato è. Ci manca solo che viene a mancare mio suocero e io lascio solo mio marito fuori ad affrontare questa cosa. Non esiste, voglio stare al suo fianco”.

Antonella Fiordelisi in lacrime contro Micol ed Edoardo

Per Antonella non è stata una bella serata e ha usato parole al vetriolo contro Micol e contro Edoardo Donnamaria: “Micol mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali, dove parla di cose vostre intime, di giochi che facevi in macchina con lei, che la volevi in vacanza quest’estate, a me questa cosa dà fastidio. Sento che mi ha mancato di rispetto. Io non voglio avere più niente a che fare con Micol, è come se non esistesse più in questa casa. E mi hai mancato di rispetto anche tu, perché sei il primo a cui dà fastidio se mi avvicino a qualcuno o se viene il mio ex, ex reale, non come nel tuo caso che è stata una scappatella come tante”.

“Devi crescere su questa cosa. Capisco che ti possa dare fastidio e mi dispiace, però non te la puoi prendere con me” ha risposto il volto di Forum. Antonella in quel caso ci è andata giù pesante: “Usa FaceApp. Significa che stavi a corto di ragazze per essere andato con lei”.

Charlie Gnocchi su Luca Salatino: “Piange anche per altri problemi”

Nel corso di queste settimane abbiamo notato Luca Salatino spesso nostalgico per la sua Soraia. Tuttavia, nella notte Charlie Gnocchi ha svelato che dietro non c’è solo la mancanza per la sua fidanzata: “Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui. Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche. Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.