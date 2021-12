GFVip, nuova gaffe di Katia Ricciarelli su Biagio D’Anelli: “Ma è normale o gay?”

In queste ore, Katia Ricciarelli ha fatto uno scivolone che non è passato inosservato ai telespettatori del GFVip. Nello specifico, le parole della donna hanno coinvolto Biagio D’Anelli, che attualmente non sa nulla, ma urtato la sensibilità di molti. Vediamo cosa è successo.

Ricciarelli: “Biagio è normale o gay?”

Durante una chiacchierata con Soleil Sorgé e Manila Nazzaro, Katia si è lasciata andare a dichiarazioni abbastanza forti contro il nuovo vippone. Il gieffino, infatti, dovrebbe dormire nella stanza privata con l’influencer italo-americana e Alex Belli. “Ma mica ci entrano loro due là dentro. Speriamo che non ci entrino là se no perdiamo tutti gli uomini qua” ha detto la Ricciarelli e nel mentre Giacomo e Biagio erano nel letto insieme.

Soleil, ironicamente, ha risposto: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti”. A quel punto, la cantante ha chiesto sottovoce: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua”. Manila ha replicato: “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta”.

“Gay? Non lo so” ha risposto Soleil Sorgé. Come anticipato ad inizio articolo, Biagio attualmente non sa nulla. Come reagirà a queste affermazioni? E soprattutto, cosa dirà Alfonso Signorini da sempre molto legato a queste tematiche?

Non è la prima volta che Katia fa scivoloni di questo tipo, la produzione deciderà di intervenire o lascerà correre tra l’indignazione del web?