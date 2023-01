GFVip, nuove accuse di tradimento per Davide Donadei: le segnalazioni

Davide Donadei attualmente è chiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ma il suo percorso non sta piacendo molto ai telespettatori. Se nella casa tutto tace, è fuori che il giovane viene accusato continuamente di tradimento. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo le tappe della sua ex relazione con Chiara Rabbi.

Tradimento con una ex allieva di Amici?

Quando Davide e Chiara hanno annunciato la loro rottura, si è scatenato il finimondo. La Rabbi è stata accusata di essere troppo gelosa e quella gelosia pare avrebbe portato Donadei a chiudere. Tuttavia, un fondo di verità c’era poiché successivamente alla rottura sono uscite voci su un tradimento di Davide, proprio quando era impegnato. Pare, dunque, che l’ex tronista abbia tradito la sua fidanzata con una ex allieva di Amici, la cantante Arianna Gianfelici.

Deianira Marzano, la quale ha seguito attentamente la vicenda essendo esperta di gossip, ha confermato questo tradimento più volte sui social. Tuttavia, pare che ora siano uscite altre accuse di tradimento e questa volta inevitabilmente se ne parlerà in puntata.

Le accuse di Davide dentro la casa che stonano con il suo comportamento fuori

La produzione del GFVip ha organizzato un gioco che ha coinvolto tutta la casa. Micol e Davide hanno confessato di aver chiesto alla produzione di farli baciare sotto ad un piccolo vischio per vedere la reazione di Edoardo Tavassi. Essendo per l’appunto un gioco, Tavassi non si è infastidito più di tanto ma un confessionale fatto da Davide ha rimescolato le carte in tavola.

Donadei, infatti, ha parlato di “coppie che non si rispettano”. A seguito di questa dichiarazioni, in tanti lo hanno accusato di ipocrisia considerando tutto quello che è accaduto con Chiara. Sempre Deianira Marzano ha lanciato uno scoop non indifferente. Pare che l’ex tronista non solo abbia tradito Chiara con la Gianfelici ma anche con una ex dipendente del suo ristorante. Non solo, questa dipendente successivamente è stata licenziata, ma dopo la rottura con Chiara, assunta nuovamente. Non ci resta a questo punto di capire meglio dal diretto interessato.