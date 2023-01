GFVip, nuovi problemi per Antonino Spinalbese: salta il suo rientro in casa?

Molto probabilmente Antonino Spinalbese non rientrerà questa sera in casa: ecco cosa è accaduto e le segnalazioni di Deianira Marzano e Amedeo Venza

Antonino Spinalbese è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip inaspettatamente a causa di un problema di salute. L’hair stylist, attualmente ricoverato in una clinica, è ancora in gioco e dovrebbe rientrare questa sera. Tuttavia, potrebbero essere sorti dei problemi.

Salta il rientro in casa?

Stando ad alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano e Amedeo Venza, esperti di gossip, il rientro in casa di Antonino potrebbe essere in dubbio. Pare, infatti, siano sorti dei problemi pertanto l’hair stylist potrebbe essere nuovamente in collegamento senza rientrare in casa dai suoi colleghi.

Non conosciamo la natura di questi problemi, potrebbero essere dei semplici intoppi tecnici, ma al momento non ci è dato sapere. Sicuramente Alfonso Signorini, questa sera, ci spiegherà meglio cosa è accaduto all’ex compagno di Belen Rodriguez.

Problemi di salute per Antonino: cosa ha?

Il problema che affligge il giovane Spinalbese una cisti al coccige che non gli permette di vivere bene quest’esperienza. La sera del 31 dicembre, infatti, Antonino ha dovuto abbandonare i suoi compagni di avventura per essere ricoverato e fare i dovuti accertamenti per capire come procedere.

Antonino ha poi spiegato di stare bene e di essersi sottoposto a vari controlli per comprendere se procedere con l’operazione oppure no. “La notte di San Silvestro? Dalla finestra ho visto i fuochi d’artificio ed è stata una cosa fantastica” ha spiegato Spinalbese.