GFVip, nuovo prolungamento: crisi di panico per Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Ieri sera è andata in onda un’altra diretta dalla casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La serata è stata molto difficile, soprattutto dopo che il conduttore ha spiegato agli inquilini che il programma non terminerà l8 febbraio come concordato a novembre. Dopo la puntata si sono susseguite diverse crisi di panico.

NUOVO PROLUNGAMENTO: IL WEB NON CI STA – Un nuovo prolungamento era nell’aria e questo Maria Teresa Ruta lo sapeva. La donna, in giardino assieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha udito una persona che spifferava fuori dalla casa con un megafono che il programma sarebbe terminato il 26 febbraio. I ragazzi, tuttavia, hanno preferito non alimentare questa voce, anche se poi effettivamente è bastato un niente per far scatenare una crisi isterica di Maria Teresa.

Nel frattempo, sui social gli utenti stanno andando contro la decisione degli autori. Secondo i telespettatori è inumano tenere chiuse delle persone dentro una casa, lontano dagli affetti e dal mondo reale per 5 mesi. Infatti, è partito un nuovo hashtag che è finito in tendenza su Twitter: #NOALPROLUNGAMENTOGF. Tuttavia, ieri sera Signorini ha raccontato una storia molto diversa, convincendo gli inquilini a rimanere perché è il pubblico che lo desidera.

CRISI DI PANICO PER TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO – Non tutti hanno preso bene la notizia del prolungamento, tralasciando i nuovi concorrenti entrati da poco. Rosalinda Cannavò è scoppiata in lacrime a causa della mancanza del suo fidanzato Giuliano. Stefania Orlando presa dalla rabbia ha cercato di varcare la porta rossa, rischiando la squalifica, ma Tommaso Zorzi forse è quello che l’ha presa peggio.

A nulla è servito l’intervento di Francesco Oppini, grande amico dell’influencer, perché Tommaso Zorzi ha avuto una vera e propria crisi di panico. Il ragazzo è scoppiato in lacrime, una vera e propria crisi d’ansia che lo ha portato ad accusare un forte mal di stomaco sfociato in diversi conati di vomito. A quel punto Zorzi si è recato in bagno disperato con l’aiuto di Andrea Zelletta. Cosa deciderà la produzione dopo questi episodi?