GFVip, online una foto dell’interno della Casa: “Vorremmo mantenere l’effetto sorpresa”

La nuova edizione del reality sta per partire e per l'occasione Alfonso Signorini ha rilasciato delle dichiarazioni

La nuova edizione del GFVip è alle porte poiché partirà dal 13 settembre su Canale 5. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Per l’occasione, Alfonso Signorini e Andrea Palazzo, storico capo progetto del reality, hanno fatto alcune dichiarazioni.

NUOVO TUGURIO – L’anno scorso abbiamo potuto ammirare la stanza degli orologi, detta anche Cucurio. Lì i concorrenti vivevano in uno spazio molto stretto, poco confortevole e con la paura di sentir suonare l’orologio a cucù da un momento all’altro. Quest’anno, invece, gli architetti del GFVip si sono ispirati al tema della barca in stile Love Boat. Ecco cosa ha dichiarato Alfonso Signorini direttamente al settimanale Chi:

“Ci sarà anche la Love Boat In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona meno confortevole: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.

Una parte della casa. infatti, è trapelata online e ha ricevuto consensi ma anche tante critiche. Si vede un angolo della Love Boat con due quadri: il primo raffigura il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, l’altro il bacio tra Pierpaolo e Giulia Salemi. Ai fan della coppia Prelemi, di fatti, questa mossa non è piaciuta per niente.

Andrea Palazzo, capo progetto del reality, ha dichiarato sempre a Chi: “Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.